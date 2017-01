Dschungelcamp: Sehen wir Nicole Mieth nackt?

Sie ist jung, sie ist sexy und kein Kind von Traurigkeit. Wenn Nicole Mieth am 13. Januar ins australische Dschungelcamp zieht, werden sich wohl besonders männliche Zuschauer über den Anblick der Beauty freuen. Doch werden sie die Schauspielerin auch nackt sehen?

Posiert Nicole Mieth nackt im Playboy?

Fakt ist: Nicole Mieth ist wohl die heißeste Anwärterin, als Dschungel-Nackedei im Playboy zu posieren. Jedes Jahr zieht eine Kandidatin für das Magazin blank, für viele von ihnen eine große Ehre! In diesem Jahr könnte es den Serienstar treffen! Bei Facebook & Co. scheut sich Nicole MIeth jedenfalls nicht, nackte Haut zu zeigen. Ob im Bikini oder in knappen Shorts. Nicole Mieth ist einfach sexy. Außerdem hat sie auch schon einige Erfahrung darin in sexy Unterwäsche und halb nackt vor der Kamera zu stehen. Davon konnten sich ihre Fans bei der "Verbotenen Liebe" schon überzeugen. Ob sie nun einen Schritt weitergeht und auch für das Magazin posiert?

Nicole Meith: Nackt unter dem Wasserfall?

Dabei ist der Playboy ja gar nicht der einzige Weg, seine Kurven in Szene zu setzen. Ehemalige Kandidatinnen lieferten auch die eine oder andere nachte Tatsache unter dem Wasserfall. Allen voran Nackt-Schnecke Micaela Schäfer. Diese Szenen sorgten für ziemlich viel Aufsehen. Ob es in diesem Jahr Nicole Mieth riskiert und sich nackt unter dem Wasserfall stellt? Wer weiß! Die einzige wäre sie da jedenfalls nicht. Denn Mitstreiterin Kader Loth verriet gerade erst selbstbewusst im Interview: "Natürlich wird man mich auch mal nackt sehen. Ich habe ja nichts zu verbergen." So oder so, nackte Tasachen bekommen die Zuschauer des Dschungelcamps also sowieso geliefert....