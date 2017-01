Dschungelcamp-Star Nicole Mieth spricht über ihren Freund

Sie ist die jüngste und vielleicht heißeste Kandidatin im diesjährigen Dschungelcamp! Nicole Mieth hat das Zeug dazu den Männern im Camp, aber auch den männlichen Zuschauern mächtig den Kopf zu verdrehen. Doch die sollten lieber nicht das Herz an die hübsche Schauspielerin verlieren: Nicole Mieth hat nämlich einen Freund!

Nicole Mieth: So ist ihr Freund

Das beichtete sie jetzt gegenüber "Bild". „Ich bin vergeben. Mein jetziger Freund ist elf Jahre älter als ich”, plaudert sie offen aus. Doch das ist auch alles an Informationen, die Nicloe Mieth über ihren Freund rauslässt. Denn wer ihr Liebster ist und wie er aussieht? Dazu schweigt sie sich lieber aus!

Keine Nacktshow im Camp

Jetzt muss sich das Paar aber erst einmal trennen - und zwar für einige Wochen. Nicole ist bereits in Australien und wird am Freitag in das Dschungelcamp ziehen. Dort gibt es statt Zweisamkeit mit dem Liebsten, Kakerlaken, Spinnen und andere Wilde Tiere. Nur eines wird es vor den Kameras ganz sicher nicht geben: Eine Nackt-Show! Denn Nicole Mieth stellt gegenüber "Bild" klar: „Ich werde mich im Dschungel nicht nackt zeigen, sondern mindestens einen Bikini tragen." Denn so wie Gott sie schuf, bekommt die 26-Jährige nur ihr Freund zu sehen...