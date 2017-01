Dschungelcamp: So tickt Dr. Bob wirklich!

Er ist seit Jahren der heimliche Star im "Dschungelcamp"! Seit der ersten Staffel ist Dr. Bob dabei und mauserte sich mit seiner lockeren und lustigen Art schnell zum Publikumsliebling. Und das soll sich auch so schnell nicht ändern! Denn Dr. Bob liebt seinen Job und will ihn zur Freude der Zuschauer auch noch gaaaanz lange machen. "Bis ich einen Rollstuhl brauche, um in den Dschungel zu kommen", lachte er im vergangenen Jahr im Interview mit RTL.

Auch die Stars vertrauen Dr. Bob blind und freuen sich teilweise mehr auf ihn, als auf die anderen Kandidaten.

Doch wer ist Dr. Bob eigentlich? Diese spannenden Fakten über den Dschungelcamp-Star verraten es. Und Nr. 3 hat mich wirklich überrascht: