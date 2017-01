Dschungelkönig 2017: Wer gewinnt das Dschungelcamp?

Holt die Chips raus, stellt den Sekt kalt - es ist endlich wieder Dschungelcamp! Ab sofort heißt es wieder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (21.15 Uhr, danach täglich 22.15 Uhr). Und schon jetzt ist sicher: Eswird das Schlimmste Dschungelcamp ever, ever, ever! Denn bei der diesjährigen Kandidatenauswahl ist bereits vor dem Einzug ins Camp ordentlich Zoff vorprogrammiert.

Zwischen Gina-Lisa Lohfink und ihrem Ex Marc Terenzi fliegen bereits jetzt die Fetzen. Und auch Kandidaten wie Fräulein Menke oder Kader Loth gelten nicht gerade als handzahm.

Dschungelkönig 2017: Wer gewinnt die Krone?

Auf zwei Wochen Dauerzoff im TV können wir uns also jetzt schon gefasst machen. Aber die große Frage lautet natürlich: Wer wird am Ende Dschungelkönig 2017? Macht mit bei unserem Voting und stimmt ab, wen ihr auf dem Dschungelthron seht.