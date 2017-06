Zwar gibt es noch keinen Starttermin, aber kommenden Herbst soll eine neue „Promi Big Brother“-Staffel starten. 12 Prominente werden dabei sein und die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen unterhalten.

Auch Marc Terenzi soll in diesem Jahr mit von der Partie sein. Wie Bild Online berichtet, soll der Dschungelkönig neben Leonard Freier und „Caught In The Act"-Mitglied Eloy de Jong in den Container ziehen.

In der kommenden Staffel soll es besonders hart zugehen. Im Kellerbereich werden die Promis vermutlich auch auf Zigaretten verzichten müssen. Weitere Details gab der Sender noch nicht bekannt.

In den letzten Wochen wurde auch immer wieder über eine Teilnahme von Sabia Bouhlarouz spekuliert. Ob sich dieses Gerücht letztendlich bewahrheiten wird, erfahren wir wohl erst im Herbst.