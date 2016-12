DSDS 2017: Alle News zu Jury & Kandidaten

30. Dezember 2016

Aline Bachmann ist zurück

Aline Bachmann wurde durch "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. Sie nahm 2013 in der Castingshow teil und flog dann im Recall raus. Jetzt will sie es nochmal versuchen!

In der letzten Zeit hatte es Aline Bachmann nicht gerade einfach, denn sie hat stark zugenommen. Nun sollen die Pfunde endlich wieder purzeln!

Und nicht nur das: Aline Bachmann wird auch wieder bei DSDS auftreten - und zwar schon in der kommenden Staffel. "Ja, ich gehe wieder zu DSDS", bestätigt Aline Bachmann gegenüber InTouch Online.

Das ist echt ein krasses Comeback! Aline Bachmann will ihr Leben komplett umkrempeln und einen Neuanfang wagen. Sie hofft auf eine Chance bei DSDS und hofft, in die Mottoshows einziehen zu dürfen. Was die Juroren zu ihrer Performance sagen werden, sehen wir ab dem 4. Januar bei "Deutschland sucht den Superstar".

28. Dezember 2016

Ryan Stecken ist wieder dabei

„Deutschland sucht den Superstar“ geht bereits in die 14. Staffel. Die neuen Folgen der Castingshow zeigt RTL ab dem 4. Januar immer mittwochs und samstags.

Der Sender hat nun die ersten Kandidaten enthüllt – und ein Gesicht dürfte den Zuschauern bereits bekannt vorkommen. Ryan Stecken will es bei DSDS nochmal versuchen. Der Sänger mit einem auffälligen Look wurde von den Zuschauern 2014 in den Recall nach Kuba geschickt.

Die Jury war von seinem Auftritt damals überhaupt nicht begeistert. „Die Idee mit dem Kofferraum war gut, du hättest jedoch drinnen bleiben sollen“, sagte Dieter Bohlen zu seiner Performance. Ob er die Jury diesmal überzeugen kann? Das zeigt RTL ab dem 4. Januar um 20:15 Uhr bei „Deutschland sucht den Superstar“.

Während bei "The Voice" noch immer nach den besten Sängern Deutschlands gesucht wird, zeigt DSDS wieder, wie man Quote macht. Und so sehen auch die meisten der Kandidaten, die sich vor Dieter Bohlen und Co. zum Horst machen eher nach Zirkus, als nach Popstar aus.

Hier gibt es eine erste Vorschau, auf das was Jury und Zuschauer so erwartet.

Wann beginnt DSDS?

Die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ startet am 4. Januar um 20:15 Uhr bei RTL. Die Folgen werden dann immer mittwochs und samstags um 20:15 Uhr gesendet, später dann nur noch am Samstag

Wer sitzt in der Jury bei DSDS?

Dieter Bohlen, H.P. Baxxter und Michelle sind auch diesmal die Juroren. Neu ist YouTuberin Shirin David, welche ebenfalls in der Jury sitzen wird.

Das Limit in diesem Jahr lautet wieder „No Limits“. Es ist alles erlaubt – ob Schlager, Hip Hop oder Pop. Felix Leßmeister, Darcy Junio Gratt, Ita Wilczynska, Oliver Schmidt, Guillermo Sánchez Cordero, Jennifer Schwoll, Florian Schumacher und Tamara Kapeller zählen zu den ersten Kandidaten bei DSDS.

Ab wann darf man bei DSDS mitmachen?

Die Castings sind zwar schon gelaufen, aber es gibt eine krasse Neuerung: In der kommenden Staffel kann man sich auch noch während dem Recall bei DSDS bewerben.

Wo bekommt man die Tickets für die DSDS-Shows?

Es gibt insgesamt 4 Mottoshows und ein Live-Finale. Die Tickets dafür sind noch nicht verfügbar.