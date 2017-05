DSDS 2017: Alphonso Williams mit größtem Charts-Flop aller Zeiten!

Charts-Schock für DSDS-Gewinner Alphonso Williams! Der Sänger hat sich seinen Karrierestart in Deutschland mit Sicherheit ganz anders vorgestellt. Denn mit seiner neuen Single "What Becomes Of The Broken Hearted" legt er den schlechtesten Chart-Einstieg in der Geschichte von DSDS hin.

Als Alphonso vor etwas mehr als einer Woche zum Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" gekürt wurde und 500.000 Euro, sowie einen Plattenvertrag bei Universal Music erhielt, waren die Erwartungen an den strahlenden Entertainer groß. Schließlich wurde er mit großer Mehrheit zum Sieger gewählt.

Doch jetzt muss Alphonso einen schlimmen Rückschlag einstecken. Seine Single schafft es nur auf Platz 21. Alle anderen DSDS-Gewinner haben es laut dwdl.de geschafft, ihren Debütsong in den Top Ten zu platzieren.

DSDS verliert immer mehr an Beliebtheit

Doch warum kommt die Musik des 54-Jährigen beim Publikum nicht an? Erstmals wurden die Songs der DSDS-Finalisten nicht von Kult-Juror Dieter Bohlen produziert. Ob es wirklich daran liegt oder DSDS allgemein an Beliebtheit verloren hat, ist schwer zu sagen.



Fest steht: auch die aktuelle Staffel der Castingshow konnte nicht an die Top-Quoten der früheren Staffeln anknüpfen. Ob Alphonso Williams doch noch durchstarten kann, wird sich wohl am 26. Mai zeigen, denn dann erscheint sein Debütalbum.



Allerdings wird sich auch auf dieser Platte kein Lied von Dieter Bohlen, sondern vermehrt Coversongs befinden. Ob der Sänger mit dieser Art von Musik Erfolg haben wird?