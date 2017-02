DSDS 2017: Anita Olokor hat schon DSDS-Erfahrung

Am Samstag geht es um 20.15 Uhr auf RTL mit den Castings von DSDS 2017 weiter. Unter den Kandidaten ist dann auch Anita Olokor, die schon einmal ihr Glück bei DSDS versuchte.

Sie war bei der 12. Staffel dabei

Vor zwei Jahren trat sie in der beliebten Castingshow auf und schaffte es damals mit dem Alicia Keys Song "If I Ain't Got You" in den Recall. Ob es der 23-Jährigen auch diesmal gelingen wird, von der Jury einen Recall-Zettel zu bekommen? Das nötige Selbstbewusstsein hat sie scheinbar schon mal, wie im Interview mit RTL klar wird: "Ich bin der Meinung, dass ich auf die Bühne gehöre. Mein Traum wäre es, das auch in Zukunft beruflich zu machen."

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de