DSDS 2017: Auch dieser Kandidat wurde aus der Show geschnitten!

Lutz Thase wurde bei „Deutschland sucht den Superstar“ nicht gezeigt. Nun kam raus, dass noch ein Kandidat aus der Show geschnitten wurde!

Henry van Wijmeren hat eine tolle Stimme und nahm bei „Deutschland sucht den Superstar“ teil, aber sein Talent wurde in der Show nicht gezeigt – und das, obwohl er es fast in die Mottoshows geschafft hätte.

Samstag das grosse Finale auf das Heli Platform Posted by Henry van Wijmeren on Freitag, 31. März 2017

Nun hat auch RTL erklärt, weshalb einige Kandidaten bei „Deutschland sucht den Superstar“ nicht gezeigt werden. „Wie auch bereits in den vergangenen Jahren, behalten wir uns das Recht vor, Kandidaten reduzieret oder gar nicht auszustrahlen“, erklärt ein Sendersprecher gegenüber „Quotenmeter“.

Henry van Wijmeren kann das nicht nachvollziehen. „Leider sind meine Auftritte nicht ausgestrahlt worden - so hat RTL entschieden“, schreibt er enttäuscht bei Facebook. „Wie jedes Jahr können wir nicht auf alles, was im Auslandsrecall passiert ist, eingehen. Dieses Jahr haben wir durch die neuen Castings in Dubai sehr viel mehr Material als je zuvor. In der verfügbaren Sendezeit können wir daher nicht alle Auftritte und Kandidaten zeigen“, erklärt der Sender weiter.