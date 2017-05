DSDS 2017: Das würde Alexander Jahnke mit dem Preisgeld machen

Alexander Jahnke zählt zu einer der Favoriten in dieser Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Im Finale singt der Frauenschwarm um den Titel „Superstar 2017“.

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ zu stehen. Noch bin ich ganz ruhig, aber die Nervosität wird kurz vor der Show kommen“, erzählt Alexander Jahnke im Interview mit InTouch Online.

Sollte er die Staffel gewinnen, weiß er auch schon ganz genau, was er mit dem Gewinn von 500.000 Euro machen würde: „Von dem Preisgeld würde ich mir ein Auto kaufen.“

DSDS war für Alexander Jahnke eine krasse Erfahrung

Für Alexander Jahnke war DSDS eine krasse Erfahrung. „Es gab viele tolle Momente bei DSDS, aber besonders der Recall in Dubai war besonders schön“, so der 30-Jährige. Mit einem Kandidat aus der Staffel versteht er sich besonders gut. „Durch DSDS habe ich viele Freundschaften gefunden, aber besonders gut verstehe ich mich mit Alphonso“, so Alexander Jahnke. Ob Alexander die Superstar-Krone holt, zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr bei "Deutschland sucht den Superstar".