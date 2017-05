DSDS 2017: Das war der schönste Moment für Alphonso Williams

Es ist so weit: Am Samstag steigt das große Finale von „Deutschland sucht den Superstar“. Auch Alphonso Williams wird um die Superstar-Krone kämpfen.

„Ich fühle mich fantastisch, im Finale von DSDS zu stehen“, sagt Alphonso Williams im exklusiven Interview mit InTouch Online. Er will das Finale ganz klar gewinnen: „Ich muss einfach das Beste geben und hoffe, dass ich gewinnen werde.“

Für ihn war die Castingshow eine tolle Erfahrung und an einen Moment erinnert sich besonders zurück: „Mein schönster Moment in der DSDS-Staffel war auf dem Schiff in Dubai. Das war wirklich traumhaft!“

Noah Schärer und Alphonso Williams sind in der Staffel besonders gute Freunde geworden. Dass Noah im Halbfinale ausgeschieden ist, findet er traurig, aber auch richtig: „Ich war schon traurig, dass Noah ausgeschieden ist. Jetzt ist er erstmal zu Hause, kann entspannen und sich so gut für die DSDS-Tour vorbereiten. Das ist auch nicht schlecht, denn er muss auch erstmal viel verarbeiten und das war wirklich viel.“ Das große Finale von DSDS zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr.