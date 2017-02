DSDS 2017: Dominic Fritz ist dabei

Dominic Fritz (19 ) aus Würzburg wird einer der ersten Herausforderer bei DSDS auf Dubai sein. Wie InTouch Online erfuhr, ist er bereits am kommenden Samstag zum ersten mal bei DSDS zu sehen. Nach Insiderinformationen hat Dieter Bohlen von Beginn an nur einen Spitznamen für den smarten Würzburger gefunden - "Justin". Wie er nur darauf kommt?

Wird er weiterkommen?

Privat studiert Dominic übrigens Modemarketing - würde aber das Studium für die Musikkarriere erstmal auf Eis legen. Gefallen hat auch Youtube-Star Shirin David gefunden. Jedenfalls soll es ein "Fashion Battle" zwischen Dominic und ihr gegeben haben, wie Beobachter vor Ort berichteten. Bei DSDS wird er aber voraussichtlich keinen eigenen Song singen: „Ich habe mir für das Casting ,What do you mean‘ von Justin Bieber überlegt“, verrät Dominic Fritz. Ganz leicht ist ihm die Entscheidung jedoch nicht gefallen. „Einen fremden Song zu covern ist schon irgendwie Neuland für mich.“ Eigene Songs hat er bereits auch schon geschrieben... Ob er die Jury damit überzeugen kann wird sich zeigen. Privat ist er übrigens nicht vergeben: "Ich konzentriere mich jetzt ganz auf DSDS, mal sehen wie weit ich komme..."