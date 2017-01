DSDS 2017: Edona James will der neue Superstar werden

DSDS 2017: Edona James will der neue Superstar werden

Durch „Adam sucht Eva“ wurde Edona James bekannt, jetzt will sie offenbar auch noch als Sängerin durchstarten – und hat sich nun bei DSDS beworben!

Bei „Promi Big Brother“ sorgte Edona James im vergangenen Jahr nach dem Eklat mit Prinz Marcus von Anhalt für viele Schlagzeilen. Nun ist sie bald wieder im Fernsehen zu sehen – und zwar bei „Deutschland sucht den Superstar“.

Dort will sie die Juroren Dieter Bohlen, Shirin David, Michelle und H.P. Baxxter von ihren Gesangskünsten überzeugen. Ihr Manager Ramon Wagner postete jetzt bei Facebook ein Bild vom Casting. Ob es Edona James wirklich in den Recall schafft, sehen wir in dieser Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“.