DSDS 2017: Eskaliert jetzt der Zoff zwischen den Juroren?

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ fliegen die Fetzen – allerdings nicht bei den Kandidaten, sondern zwischen den Juroren!

In den vergangenen Live-Shows ist Dieter Bohlen immer häufiger auf Michelle losgegangen. Weil Michelle die Kandidatin Monique wegen ihrem zu freizügigen Outfit kritisierte, disste der Poptitan seine Jury-Kollegin. „Das sagt ja die Richtige. Sich im ‚Playboy‘ ausziehen und hier rumzueiern, finde ich echt… Jeden zweiten Tag in der ‚Bild‘-Zeitung hast du auch immer deinen Arsch in die Kameras gehalten“, so Dieter Bohlen. Das sind harte Worte! Bereits zuvor stellte er Michelle bloß: „Schlagersänger singen alle Vollplayback!“ Darauf sagte sie, dass die Kandidaten in den Mottoshows aber live singen müssen.

Ärger bei DSDS 2017: Shirin David war zu nackt für Dubai

Auch wenn zwischen Dieter Bohlen und Michelle immer häufiger die Fetzen fliegen, hat er seine Jury-Kollegin in der vergangenen Show verteidigt und sich bei dem Streit zwischen Michelle und der Mutter von Noah Schärer eingemischt. „Wir sind hier eine Livesendung, manchmal kommen Sachen komisch rüber. Manchmal denkt man hinterher, man hätte man das anders ausdrücken müssen. Michelle hat das nur lieb gemeint“, so Dieter Bohlen. Der nächste Streit wird aber wohl trotzdem nicht lange auf sich warten lassen… Das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr.