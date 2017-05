DSDS 2017: Kann Duygu Goenel nach dem Sturz im Finale auftreten?

Duygu Goenel hat es ins Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ geschafft. Für die Kandidatin lief es im Halbfinale jedoch alles andere als gut, denn im Backstage-Bereich hatte sie einen Sturz und verletzte sich schwer am Fuß.

Direkt nach der Live-Show musste Duygu ins Krankenhaus. „Die Schmerzen sind weg, aber es zieht noch etwas. Wir waren nach dem Halbfinale beim Arzt und es wird vermutet, dass es eine Dehnung war“, erzählt Duygu Goenel im Interview mit InTouch Online.

Der Auftritt im Finale ist nicht in Gefahr, aber auf der Bühne wird sie sich schonen: „Der Sturz im Halbfinale war wirklich sehr schmerzhaft, mittlerweile geht es mir aber wieder deutlich besser. Ich kann auch wieder ganz normal laufen, aber im Finale haben wir das so geregelt, dass ich mich nicht ganz so viel bewegen muss.“

Was würde Duygu mit dem Preisgeld machen?

Sollte Dugyu gewinnen, hat sie klare Vorstellungen, was sie mit dem Preisgeld machen würde: „Von dem Preisgeld würde ich ein Teil an behinderte Kinder spenden und auch was an meine Eltern abgeben. Ich würde außerdem sparen, dass ich mir irgendwann ein Haus kaufen kann.“

So geht es für Duygu nach DSDS weiter

Sollte Duygu nicht gewinnen, will sie trotzdem weiter Musik machen. „Wenn ich nicht gewinnen sollte, werde ich musikalisch weiter machen, neue Projekte starten und meinen Fans weiterhin treu bleiben.“ Ob sie wirklich die diesjährige Staffel gewinnen wird, zeigt RTL im großen Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag um 20:15 Uhr.