DSDS 2017: Gewinnt Alphonso Williams die Staffel?

Alphonso Williams ist DER Favorit der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“.

Im Recall ist er ausgeschieden – zum Unverständnis der Zuschauer. Die Fans haben daraufhin protestiert und RTL hat eingelenkt. Alphonso Williams konnte durch die „Wildcard“ in die Liveshows einziehen.

Im Studio waren seine Freunde und Familie dabei. Sie freuten sich riesig, dass Alphonso Williams in die nächste Runde eingezogen ist. Was sie dazu sagen und was sonst backstage noch passiert ist, erfahrt ihr hier im VIDEO: