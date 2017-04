DSDS 2017: Gewinnt Alphonso Williams die Staffel?

Alphonso Williams ist im Recall bei „Deutschland sucht den Superstar“ ausgeschieden. Durch die „Wildcard“ konnte er wieder an der Castingshow teilnehmen.

Der 54-Jährige zählt zu einer der absoluten Favoriten in dieser Staffel und die Fans sind sich sicher, dass er große Chancen auf den Sieg hat. Der Sänger hat bereits so viele Anhänger wie kein anderer Kandidat. Er will als Gewinner aus der Staffel gehen, aber: „Ich gönne auch jedem anderen den Sieg, denn wir haben tolle Sängerinnen und Sänger in dieser Staffel“, erzählt Alphonso Williams im exklusiven Interview mit „InTouch Online“.

Er selber hat eine riesige Fanbase, aber auch seine Familie fiebert im Studio mit. „Meine Frau freut sich für mich und tut alles“, so Alphonso Williams. Er ist jedenfalls der ganz große Anwärter auf den „Superstar“-Titel. Ob Alphonso Williams wirklich ins Finale einzieht, zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr bei „Deutschland sucht den Superstar“.