DSDS 2017: Hat Alexander Jahnke eine Freundin?

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ zählt Alexander Jahnke zu den Favoriten in dieser Staffel. Mit seiner Stimme bringt er besonders die Mädchenherzen zum schmelzen.

In dieser Staffel sorgen besonders seine Haare für viel Gesprächsstoff. „Das mit meinen Haaren war von Beginn an nur ein Gag. In der letzten Show dachten wir uns, dass wir mir einen neuen Look verpassen und ich die Haare mal anders trage als sonst“, verriet Alexander Jahnke im Interview mit InTouch Online.

Ist Alexander Jahnke vergeben?

Die Fans haben sich oft gefragt, ob Alexander auf Mädchen oder Jungs steht. Der Sänger stellt klar: „Ich stehe auf Mädchen“. Vergeben ist er derzeit aber nicht: „Ich bin Single“. Alexander verrät auch gleich noch, wie seine Traumfrau sein sollte. „Ich habe kein bestimmtes Bild. Wenn ich jemand kennenlerne und es mich erwischt, dann ist es so. Genaue Vorstellungen, wie meine Traumfrau sein müsste, habe ich nicht“, offenbart der Superstar-Anwärter.

DSDS 2017: Lässt sich Alexander Jahnke die Haare schneiden?

Wird Alexander der neue Superstar?

Alexander will bei DSDS ganz klar gewinnen. „Alle Kandidaten bei DSDS können gut singen. Jede Woche müssen wir uns neu beweisen und wenn ich die nächste Show nicht abliefere, kann ich auch rausfliegen. Wenn ich mein Bestes gebe, komme ich hoffentlich weit“, so Alexander Jahnke. Ob er es wirklich in die nächste Runde schafft, zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr bei „Deutschland sucht den Superstar“.