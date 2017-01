DSDS 2017: Jens Büchner bringt seine Zwillinge zum Casting mit!

Vor dem Einzug ins Dschungelcamp hat Jens Büchner noch einen weiteren TV-Auftritt – und zwar bei „Deutschland sucht den Superstar“.

Dort will er seine neue Single "Hau ab, du bist kein Alkohol" präsentieren. Ins Studio kommt er aber nicht alleine – er bringt auch seine Freundin Daniela und seine Zwillinge mit ins Studio. Dieter Bohlen ist von den beiden Babys total begeistert!

„Ich habe Respekt vor Jens. Ich übe jeden Tag, habe aber noch keine Zwillinge hinbekommen. Seine sind auch echt total gut gelungen, hätte ich ihm gar nicht zugetraut“, sagt der Poptitan gegenüber der „Bild“-Zeitung.

RTL / Stefan Gregorowius

Und was sagt Jens Büchner zu seinem DSDS-Auftritt? „Ich trete ja seit zwei Jahren am Ballermann auf und will jetzt mal wissen, was Dieter Bohlen von meiner erotischen Stimme hält. Vielleicht lohnt es sich ja, Gesangstraining zu nehmen. Angst vor Bohlen habe ich eigentlich nicht so sehr. Ich habe zwar nicht viel Talent, dafür aber jede Menge Mut. Trotzdem hoffe ich, dass Dieter gnädig mit mir ist. Ballermann und DSDS sind ja wie verschiedene Paar Schuhe“, so der Kult-Auswanderer zu „Bild“. Die ganze Folge von DSDS zeigt RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Single, welche von Oliver deVille und Alexander Scholz produziert wurde, könnt ihr euch hier anhören: