DSDS 2017: Kommt Alphonso wieder in die Liveshows zurück?

Alphonso ist kurz vor den Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ aus dem Wettbewerb geflogen. Nun könnt er tatsächlich wieder zu DSDS zurückkommen!

Es war einer der neuen Regeln: Drei Kandidaten sind direkt vor den Liveshows von DSDS rausgeflogen – dazu zählte auch Alphonso. Nun ändert RTL nochmals die Regeln und dadurch könnte er wieder in die Show zurückkommen.

Erstmals gibt es eine „Wildcard“ bei DSDS. Die Zuschauer können zwischen den beiden Kandidaten Alphonso und Benjamin entscheiden, wer am kommenden Samstag wieder auf der Bühne stehen darf – das gab es noch nie. Wer wieder zu DSDS zurückkommt, wird am Samstag in der Liveshow verkündet.