DSDS 2017: Mit diesen Final-Songs wollen die Kandidaten gewinnen

Am Samstag wird es bei DSDS wieder richtig spannend. Im Finale treten die vier verbliebenen Kandidaten gegeneinander an und werden noch einmal zeigen, was wirklich in ihnen steckt.

Duygu Goenel, Maria Voskania, Alexander Jahnke und Alphonso Williams werden je einen Einzelsong, ihr persönliches Staffelhighlight und ihren Finalsong performen. RTL veröffentlichte nun eine Liste der Lieder, für die die Finalisten sich entschieden haben:

Duygu Goenel:

Einzelsong: "Ghost" von Ella Henderson

Staffelhighlight: "Get Here" von Oleta Adams

Finalsong: "Passenger"

Maria Voskania:

Einzelsong: "Irgendwann" von Beatrice Egli

Staffelhighlight: "Unser Tag" von Helene Fischer

Finalsong: "Magie"

Alphonso Williams:

Einzelsong: "Stop! In The Name Of Love" von The Isley Brothers

Staffelhighlight: "Disco Inferno" von The Trammps

Finalsong: "What Becomes Of The Broken Hearted"

Alexander Jahnke:

Einzelsong: "Geboren um zu leben" von Unheilig

Staffelhighlight: "Gewinner" von Clueso

​Finalsong: "Halt alle Uhren an"

Wir dürfen also gespannt sein, wer die Zuschauer am Samstag von sich überzeugen kann und sich den DSDS-Titel 2017 sichern wird.