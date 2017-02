DSDS 2017: Pia Walendsius war schon mal bei DSDS dabei

Am Samstag geht es weiter mit den DSDS-Castings. Und auch dieses Mal ist eine Kandidatin dabei, die ihr Glück schon einmal bei der Casting-Show versucht hat - Pia Walendsius.

2011 versuchte Pia Walendsius bei DSDS schon einmal ihr Glück

2011 nahm sie an dem RTL-Format teil und schaffte es damals bis in den Recall. Wie weit sie dieses Mal kommt, wird sich am Samstag zeigen. Für ihren Auftritt hat sich die 22-Jährige den Song "Footprints In The Sand" von Leona Lewis ausgesucht. Gegenüber RTL gab sich Pia Walendsius auch schon sehr selbstbewusst: "Ich werde Superstar, weil ich weiß, dass ich eine außergewöhnliche Person bin und ich habe den Kampfgeist dazu."

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de