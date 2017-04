DSDS 2017: Sandro Brehorst ruft seine Fans an

DSDS 2017: Sandro Brehorst ruft seine Fans an - Das hat es noch nie gegeben. Normalerweise warten die DSDS-Kandidaten sehnsüchtig auf die Anrufe der Zuschauer um sich weiter ins Finale von DSDS zu kämpfen. Sandro Brehorst wird nun selbst aktiv am Telefon und ruft die Fans zurück.

"Alle, die mich supportet haben, schickt mir eure Nummern über den Privatchat auf Instagram! Natürlich gebe ich die Nummer nicht weiter die bleibt bei mir", erklärt er die Aktion. Sandro Brehorst möchte sich persönlich für die für ihn erfolgreiche DSDS-Liveshow bedanken und so viele Fans wie möglich anrufen.

Alle wollen DSDS-Teeniestar Sandro Brehorst

Bei 8000 Facebook-Fans und 7000 Instagram Abonnenten kommen sicherlich so einige Telefonnummern zusammen, die Sandro Brehorst abarbeiten muss. Dementsprechend muss der DSDS-Star schon kurz darauf erklären, dass er es wohl nicht schaffen wird, all anzurufen, die ihm ihre Nummer schicken. "Seid mir bitte nicht böse aber ich gebe wirklich mein bestes so viele wie möglich anzurufen und mich kurz mit euch zu unterhalten", warnt er.

Doch mit dieser Aktion kann er bei den Fans nur gewinnen. Das hat bei DSDS noch keiner gemacht. Und diejenigen, die Sandro erreicht, werden ihn künftig vermutlich zehnfach unterstützen.