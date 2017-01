Nach über 10 Jahren Castingshow Erfahrung, haben wir die eine oder andere Erkenntnis über DSDS und Co. gewonnen. Natürlich ist es nicht immer alles so, wie es im TV aussieht. Aber so krass wie dieses Mal wurden wir noch nie von DSDS an der Nase herumgeführt. Wir glauben, es werden versteckte Talente gesucht, die den Mut haben sich vor Dieter Bohlen und der Restjury zu zeigen, aber dabei läuft es hinter den Kulissen ganz anders ab. Erfahrt im Video wie die Wahrheit aussieht.