DSDS 2017: Verlässt Kandidat Noah freiwillig die Show?

Der Recall bei „Deutschland sucht den Superstar“ ist für die Kandidatin besonders hart. Das kommt besonders Noah Schärer zu spüren!

Der 16-Jährige hat Heimweh und wollte die Show am vergangenen Samstag verlassen. Beinahe jeden Abend laufen ihm die Tränen, da er seine Familie und Freunde vermisst. „Ich will einfach nur noch nach Hause, meine Mutter in den Arm nehmen und ihr sagen, dass ich nie mehr weggehe“, sagt Noah Schärer gegenüber RTL.

Besonders viel Trost bekam er von Michelle. „Der Kleine ist halt erst 16. Da kommt dann das Kind raus. Das kann man natürlich auch gut verstehen“, erzählt die Jurorin. Auch seine Mutter Melissa vermisst ihren Sohn sehr. Zur Seite in Dubai steht ihm Mitkandidat Alphonso Williams. "Auch wenn es hart für mich war – ich wollte allen zeigen, dass ich es kann", meint DSDS-Kandidat Noah.

Ob er aussteigen wird oder bei DSDS weitermacht, zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr.