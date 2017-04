DSDS 2017 kommt auf die Zielgerade: Die Live-Shows stehen an, und schon in wenigen Wochen wird im großen Finale der neue Superstar gekürt. Aber wer wird sich in diesem Jahr in das Herz der Zuschauer singen und in die Fußstapfen von Prince Damien treten?

DSDS 2016: Prince Damien gewinnt mit großer Mehrheit

In unserem Voting könnt Ihr jetzt schon entscheiden, wer es an die Spitze schaffen sollen. Wählt einfach Euren Favoriten und lasst ihn Eure Unterstützung spüren.