DSDS 2018: Alle News zur RTL-Show

Anfang 2018 startet die neue Staffel von DSDS auf RTL. Zum 15. Jubiläum dürfen auch neue Jurymitglieder nicht fehlen. Die ersten DSDS-Casting-Teilnehmer können seit August ihr Talent unter Beweis stellen. Drei Casting-Standorte sind noch offen. Wo ihr noch Vorsingen könnt und welche Neuigkeiten es sonst zur neuen DSDS-Staffel geben wird, erfahrt ihr hier.

12.10.2017

DSDS 2018: Das ist die neue Jury

Die neue DSDS-Jury steht fest. Neben Poptitan Dieter Bohlen sind nun Ella Endlich, Mousse T. und Carolin Niemczyk zu sehen. Damit wurde, bis auf Dieter Bohlen, die komplette Jury vom Vorjahr ausgetauscht. Ob die neue Jury mit Dieters flapsigen Sprüchen umgehen kann und ob sie sich immer einig sein werden, wird sich zeigen. Wie die neuen Juroren zu DSDS gekommen sind und was Ella, Mousse und Carolin davor gemacht haben, könnt ihr bereits hier erfahren:

DSDS 2018: Die neue Jury steht fest!

DSDS 2018: Die Sendezeiten

Wann die neue Staffel von DSDS bei RTL genau startet, ist noch nicht bekannt. Somit stehen auch die exakten Sendezeiten nach wie vor nicht fest. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass der Mittwoch- und Samstagabend ab 20:15 weiterhin für die DSDS-Castings reserviert werden kann. Die Liveshows waren in der Regel immer am Samstag um 20:15 zu sehen.

DSDS 2018: Wo finden die letzten Castings statt?

Seit August laufen bereits die ersten DSDS-Castings. in über 60 Städten konnte Vorgesungen werden. Von Düsseldorf über Zwickau bis hin nach Freiburg. Die letzten drei Castings, in denen auch die neue Jury vertreten sein wird, finden in Frankfurt, Köln und Hamburg statt. Wer also Interesse an einem Live-Auftritt vor Dieter und seiner Jury hat, sollte zu folgenden Zeiten an diesen Orten erscheinen:

Montag, 16.10.2017., 11 bis 16 Uhr

Palais Frankfurt

Große Eschenheimer Straße 10

60313 Frankfurt am Main

Mittwoch, 25.10.2017., 11 bis 16 Uhr

KölnSky

Ottopl. 1

50679 Köln

Samstag, 04.11.2017., 10 bis 14 Uhr

Hanse Gate Hamburg

Neumühlen 13

22763 Hamburg

DSDS-Gewinner

Staffel 1 Sieger: Alexander Klaws

Staffel 2 Sieger: Elli Erl

Staffel 3 Sieger: Tobias Regner

Staffel 4 Sieger: Mark Medlock

Staffel 5 Sieger: Thomas Godoj

Staffel 6 Sieger: Daniel Schumacher

Staffel 7 Sieger: Mehrzad Marashi

Staffel 8 Sieger: Pietro Lombardi

Staffel 9 Sieger: Luca Hänni

Staffel 10 Sieger: Beatrice Egli

Staffel 11 Sieger: Aneta Sablik

Staffel 12 Sieger: Severino Seeger

Staffel 13 Sieger: Prince Damien

Staffel 14 Sieger: Alphonso Williams