DSDS-Comeback: Menderes singt sich in die nächste Runde

Er ist das Stehaufmännchen von DSDS: Seit ganzen 14 Jahren klopft Menderes Bagci jetzt schon mit wechselndem Erfolg an die Tür des Superstar-Olymps.

Auch in diesem Jahr trat der RTL-Dschungelkönig an, um sich in Dubai mit dem Song „Can't Stop The Feeling“ von Justin Timberlake in die nächste Runde zu singen - und das äußerst erfolgreich!

Denn nicht nur Menderes ganz spezielles Gesangstalent, auch seine Show mit dem Mikro sorgte bei der Jury rund um den Poptitan für Zuspruch!

Zwar ließ sich Schlagerstar Michelle nicht überzeugen, dafür aber H.P. Baxxter und Shirin David - womit am Ende allein Dieter Bohlen über Menderes Weiterkommen enscheiden sollte!

Der machte es sich zwar nicht leicht, schob dem DSDS-Kultkandidaten nach reichlich Überlegungen dann aber doch den begehrten gelben Zettel zu!

Doch nicht nur in der Jury, auch beim DSDS-Publikum zeichneten sich gemischte Reaktionen auf den Erfolg von Menderes ab - denn während die meisten Fans den Sänger feierten, zeigten sich andere da weit weniger erfreut:

"" und "", freuten sich zwei User.

"" und "", fanden dagegen andere.

Am Ende schienen sich die Fans jedoch auf eine Lösung einigen zu können: "", schrieb ein User - ein Kompromiss, der sicher bei allen DSDS-Fans auf Zustimmung stoßen würde!