DSDS: Große Sorge um Eric Schroth nach OP-Foto - Solange die Promis Fotos aus dem Krankenhaus posten können, ist die Gefahr meist nicht all zu groß. Und trotzdem ist es natürlich zunächst besorgniserregend, wenn man ein Foto aus dem Krankenhausbett sieht.

Und so wendet sich auch DSDS-Empfangs-Hottie Eric Schroth an seine Fans und erklärt, was ihn ins Krankenhaus gebracht hat. "Ihr Lieben, heute mal kein Foto vom Set, dafür leider aus dem Krankenhaus. Mein Freund, der Blinddarm, hatte wohl keine Lust mehr auf mich und meinte sich gestern spontan von mir trennen zu müssen. Naja, jetzt bin ich wohl um einen Blinddarm ärmer und eine OP-Erfahrung reicher. Aber mir geht's den Umständen entsprechend soweit ganz gut."

Ihr lieben, heute mal kein Foto vom Set, dafür leider aus dem Krankenhaus. Mein Freund der Blinddarm hatte wohl keine... Posted by Eric Schroth on Dienstag, 30. Mai 2017

Eric Schroth: Unterwegs mit Blinddarmentzündung?

Noch vor zwei Tagen postete er Fotos von unterwegs. Da war er noch in Braunschweig. Ob der Kölner nun auch mit seiner Blinddarm OP in Niedersachsen festhängt? Auch wenn bei dem DSDS-Sternchen alles gut ging, kann eine Blinddarmentzündung ziemlich gefährlich werden. Gerade weil er so viel unterwegs ist, kann im Arbeits- und Reisestress sowas gerne mal auf die lange Bank geschoben werden.

DSDS: Eric Schroth ist der heimliche Gewinner

Eric Schroth wurde als der "Empfangsboy" von DSDS bekannt. An ihm mussten alle Kandidaten vorbei, ehe sie vor die Jury durften. Und natürlich fiel der smarte Rezeptionist auch den Zuschauern positiv auf. Normalerweise arbeitet er als Moderator auf verschiedenen Events, in Onlineformaten und arbeitete auch schon bei verschiedenen TV-Produktionen als Redakteur.