DSDS: Lugner Ex Bahati Venus versucht ihr Glück!

Jens Büchner hat es vorgemacht, jetzt will es auch ein anderer Promi wissen: Richard Lugners Ex Bahati Venus versucht ihr Glück bei DSDS und trällert vor Dieter Bohlen und Co. Aber hat sie in der Castingshow eine Chance?

Bahati Venus singt ihren eigenen Song

Und Bahati Venus beweist nicht nur Mut sich vor die Jury zu stellen. Sie singt auch noch ihr eigenes Lied "Baby", anstatt sich mit irgendeinem Cover zufrieden zu geben. Den Song veröffentlichte sie bereits 2015 - samt erotischen Videoclip.

Es ist nicht der erste TV-Auftritt von Bahati Venus. Sie zog sich schon vorher für die Show „Adam sucht Eva“ auf RTL aus. Jetzt will sie ihr Glück als Sängerin versuchen. Für viele sicher eine Überraschung. "Ich bin bei DSDS, weil man mich ja bisher noch nicht als Sängerin wahrgenommen hat. Und jetzt ist es für mich natürlich sehr spannend, ob ich damit auch Erfolg haben werde", erklärt sie gegenüber "Krone".

Bahati Venus zieht blank

Ob Bahati Venus mit ihrer Stimme überzeugen kann? Das bleibt offen. Doch ihren Auftritt werden Dieter Bohlen, Michelle, H.P. Baxxter und Shirin David sicher trotzdem so schnell nicht vergessen. Denn die Sängerin zieht vor der Jury blank. Bahati Venus zieht überraschend ihre Perücke vom Kopf und zeigt ihre Glatze.

Die 30-Jährige hatte sich ihre Haare vor einigen Wochen rasiert, um sie krebskranken Menschen zu unterstützen. Eine mutige Aktion. Na, wenn nicht wenigstens das Dieter Bohlen beeindruckt…

