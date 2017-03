Das grenzt wirklich schon an eine kleine Sensation bei DSDS. Dieter Bohlen holt zwei Kandidatinnen zurück. Am vergangenen Samstag flogen die 33-jährige Alexandra Lexer und die 30-jährige Natalie Ehrlich aus dem Recall. Eine Fehlentscheidung, wie Dieter Bohlen im Nachhinein eingesehen hat. Denn die Mädels waren richtig gut. Nun hat „Bild“ erfahren, dass der Poptitan die beiden Kandidatinnen wieder zurück zu „Deutschland sucht den Superstar“ holt. Schon kommenden Samstag sind sie wieder dabei und bekommen eine weitere Chance sich zu beweisen. Das gab es bis dato tatsächlich noch nie in der Geschichte von DSDS.

Natalie Ehrlich RTL / Stefan Gregorowius

Dieter Bohlen hat sich vertan

Dieter Bohlen hat demnach bei einem gemeinsamen Essen mit den Kandidatinnen eingeräumt, einen Fehler gemacht zu haben: „Ich habe das gar nicht gecheckt, weil ich zu doof war irgendwie. Das ist ein Wettbewerb und wenn die Guten ausscheiden, dann muss man auch den Charakter haben und sagen: Da wir haben uns vertan.“

Wer weiß, wie weit Alexandra Lexer und Natalie Ehrlich nun kommen werden. Richtig spannend wäre es natürlich, wenn es eine der beiden Sängerinnen nun sogar schafft, den Titel zu holen. Das würde ein wenig an die Geschichte von Sarah Lombardi erinnern. Sie musste DSDS damals auch verlassen, in der ersten Liveshow schied sie aus. Doch dann musste Kandidatin Nina Richel die Show aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig verlassen und Sarah hatte die Möglichkeit nachzurücken. Und prompt hat sie es auf den zweiten Platz geschafft, zum DSDS-Sieger wurde damals Pietro Lombardi gekürt.