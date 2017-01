DSDS: Shirin David im Mega Shitstorm!

So hat sich Shirin David ihren Einstieg bei "Deutschland sucht den Superstar" sicher nicht vorgestellt! Gestern startete die 14. Staffel der RTL-Castinshow und die Fans durften sich über ein neues Jury-Gesicht neben Dieter Bohlen, H.P. Baxxter und Michelle freuen. Doch die Freude über die Beauty- und Lifestyle-YouTuberin hielt sich in Grenzen! Denn nach der ersten Show bekam Shirin David einen mega Shitstorm ab!

Die Kommentare die Shirin David bei Twitter und Facebook abbekommt sind wirklich böse. Besonders ihr Aussehen steht bei den Anfeindungen im Fokus! Denn nicht nur das dicke Make Up von Shirin eckte an, auch die ständig wechselnden Perücken fanden die Fans einfach nur bescheuert! "Was ist das da für ein Monster neben HP??? Furchtbar, da bekommt man ja Augenkrebs", "Ist Shirin David eigentlich die Schwester der Botox Boys?" und "Die olle mit der Perücke geht ja gar nicht!", lästerten sie in den sozialen Netzwerken!

Bei Youtube ist Shirin David ein Mega Star

Das Shirin David so viel Gegenwind bekommt, hat Dieter Bohlen sicher nicht kommen sehen. Er hat mit der jungen Youtuberin bewusst auf ein frisches, modernes Gesicht gesetzt! Kein Wunder, sie hat schließlich fast 2 Millionen Fans bei Youtube und ist für die junge Generation ein Mega Star! Nur die DSDS-Zuschauer sehen das etwas anders...

