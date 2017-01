DSDS: Shirin David macht sich über Kritik lustig

Als 21-jährige Youtuberin hat Shirin David es nicht so leicht in der DSDS-Jury. In erster Linie wird kritisiert, dass ihr schlichtweg die Erfahrung fehle um über das musikalische Talent anderer zu urteilen. Zudem sehen viele DSDS-Zuschauer nicht, inwiefern ihre Karriere als Youtube-Star für die Jury qualifiziert.

Und das ist nur der Anfang. Seit Beginn der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" musste sie sich schon so einiges anhören. Nun giftet sie erstmals zurück.

Da hat sie sich wohl den Spruch "Angriff ist die beste Verteidigung" zu Herzen genommen. Die Mischung aus Selbstironie, aber auch ein wenig Arroganz kommt bei den Fans auf Facebook gut an. Zumindest bei ihren eigenen Fans. Davon hat sie reichlich. Wie das außerhalb ihres eigenen Social-Media-Universums aussieht, ist dann allerdings doch eine ganz andere Frage.