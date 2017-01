DSDS: Shirin David provoziert den Mega-Streit

Liegt es daran, dass sie bei DSDS so einen schwierigen Stand hat? Wer sie nicht als Youtuberin vorher kannte, kann mit Shirin David als Jurorin offenbar nicht so viel anfangen. Und obwohl sie durch den derben Umgangston im Internet eigentlich ein dickes Fell haben sollte, fährt sie jetzt bei all der Kritik, die ihr entgegenschlägt offenbar die Krallen aus und legt sich mit ihren TV-Kollegen an. Wenn sie da mal nicht den falschen erwischt hat. Denn Shirin David ließ einen Spruch ab, der in ihrer angestrebten TV-Karriere noch schwere Folgen haben könnte.