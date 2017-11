DSDS-Sieger Alphonso Williams: Angst um seine Tochter

Auf der Bühne kann es „Mister Bling Bling“ gar nicht bunt genug sein. Doch als "Closer" ihn zu Hause besucht, gesteht „DSDS“-Sieger Alphonso Williams (55): „Privat stehe ich auf altdeutsche Gemütlichkeit.“

Nahezu jeder Gang in seinem 384 Quadratmeter großen Haus in einem Örtchen bei Oldenburg verlangt dem 2,04 Meter großen Sänger eine Mini-Verbeugung ab. „Die Tür ist nur zwei Meter hoch“, sagt Alphonso und lacht. Seit 35 Jahren leben der Musiker, seine Frau Manuela (55) und die Kinder Raphael (30) und Franziska (15) in dem hübschen Anwesen.

Der „DSDS“-Sieger mag’s eher spießig als schrill

Was allerdings wirklich überrascht: Die Inneneinrichtung sieht aus, als sei sie den 70ern entsprungen. „Während ich vor meiner Musikkarriere als Lieferwagenfahrer, Kfz-Mechaniker oder auf dem Bau tätig war, holte mich das Altmodische und Gemütliche zu Hause immer wieder runter“, erklärt Alphonso seinen Stil und fügt lachend hinzu: „Ich bin froh, dass meine Frau da den gleichen Geschmack hat.“

Nur Töchterchen Franziska beginnt langsam zu rebellieren: „Sie will es moderner und schreit nach Veränderung. Mal sehen, wie lange ich sie noch im Zaum halten kann, bevor sie hier alles auf den Kopf stellt und es vorbei ist mit Gemütlichkeit“, so der Hausherr mit einem Augenzwinkern.