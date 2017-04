DSDS-Star Jesse Ritch: So schön wird seine Hochzeit mit seiner Sara!

Lange müssen sie nicht mehr warten, schon bald findet die Hochzeit von Jesse Ritch und seiner Liebsten Sara Heras. Der DSDS-Star und seine Freundin sind seit acht Jahren ein Paar, vor zwei Jahren hat der Sänger, der im Jahr 2012 bei „Deutschland sucht den Superstar“ den dritten Platz machte, seiner Liebsten einen Antrag gemacht. Natürlich hat sie ja gesagt. Nun fiebern die Verliebten ihrem großen Tag entgegen, am 6. Juli 2017 findet ihre Hochzeit statt. Aber vorher muss Jesse Ritch noch mit DJ Bobo auf Europa-Tour. Also wird alles für die Hochzeit jetzt schon erledigt, damit die Braut nicht ganz alleine mit der Organisation dasitzt. Ihre Ringe haben sie bereits besorgt, dafür sind die beiden Schweizer extra nach Endingen am Kaiserstuhl gereist, wie Jesse Ritch „Glückspost“ gegenüber verrät: „Wir hatten keine Vorstellung davon, was wir eigentlich wollten. Wir haben uns dann für zwei ganz unterschiedliche, wunderschöne Eheringe in Roségold entschieden. Diese werden nach unseren Wünschen individuell gestaltet.“

DSDS-Star Jesse Ritch macht seiner Freundin auf der Bühne einen Antrag!

Jesse Ritch hat in Sara seine große Liebe gefunden

Jesse Ritch und seine Sara wollen sich nur standesamtlich trauen lassen. Statt der Kirche schwebt der Braut eine andere Location vor: „Für uns passt das so. Wir träumen aber davon, irgendwann, irgendwo am Meer an einem einsamen Strand nochmals Ja zu sagen, nur wir beide.“ Das gefällt auch dem einstigen DSDS-Star, der immer noch wahnsinnig verliebt in seine Zukünftige ist: „Ich liebe ihre warmherzige Art. Mir gefällt auch ihr taffes Wesen. Und ihr südländisches Temperament. Sie ist meine Traumfrau.“ Klingt nach der ganz großen Liebe.