DSDS-Star Lisa Wohlgemuth hat sich verlobt

Zwei gemeinsame Kinder haben sie schon, jetzt wollen sie den nächsten Schritt als Paar wagen: DSDS-Star Lisa Wohlgemuth und ihr Freund Tim haben sich verlobt.

Lisa Wohlgemuth: Ihr Freund machte ihr schon vor drei Wochen den Antrag

Mit einem süßen Bild teilte Lisa Wohlgemuth ihr Glück bei Facebook. Doch nicht sofort! Der DSDS-Star und Tim sind bereits seit dem 21. Juli verlobt. Und jetzt darf es endlich jeder wissen! "Es gibt im Leben immer ein auf und ab ... und egal wie was ist .. ich für mich weis das du der Mann bist, mit dem ich mein Leben teilen möchte .. wir haben 2 tolle Kinder und wir sind gesund .. ob wir in 1nem Jahr oder erst in 10 heiraten ist doch eigentlich wirklich egal ... du hast recht es ändert ja nichts daran das wir uns lieben ...", schreibt Lisa Wohlgemuth unter den süßen Schnappschuss.

Lisa Wohlgemuth: Wann wird geheiratet?

Ihren Worten nach zu urteilen, wollen sich Lisa Wohlgemuth und Tim mit der Hochzeit aber noch Zeit lassen. Eine Freundin schreibt unter de Post: "Wenigstens Polterabend ich muss so viel Zeug los werden wollte eigentlich nicht erst Sperrmüll bestellen." Lisas Antwort: "Das musst aber noch paar Jahre dann aufheben." Eilig haben sie es also offenbar nicht...

Eine Familie sind Lisa Wohlgemuth und Tim ja auch ohne Trauschein! Das Paar hat zwei Kinder. Erst im April kam ihr zweites Baby zur Welt.