DSDS 2017: Zickenzoff hinter den Kulissen!

Es geht um alles! Bei DSDS 2017 geht es langsam aber sicher aufs Finale zu. Und alle Kandidaten wollen natürlich nur eines: Den Titel Superstar nach Hause nehmen! Logisch, dass es da auch mal zu Zickereien zwischen den jungen Musikern kommt!

Sandro Brehorst: "Wir alle haben aber mal unsere 5 Minuten…."

Im Interview mir InTouch Online gesteht DSDS 2017-Kandidat Sandro Brehorst, dass es bei so vielen Jungs und Mädels natürlich auch mal knallt! "Es ist nicht so, dass wir uns gegenseitig den Sieg nicht gönnen. Das Problem ist, dass wir lange Zeit aufeinander hocken. Wir verbringen so viel Zeit miteinander, da reibt man schon mal aneinander. Dann bricht auch mal ein Zickenkrieg bei uns aus", erklärt er ganz offen. Doch er verrät auch, dass sich niemand Hinter den Kulissen die Köpfe einhaut. "Spätestens nach ein paar Stunden ist das alles geklärt. Die ganzen Streitigkeiten bringen ja nichts und entstehen nur aus dem Stress heraus, den wir haben. Das merken wir dann auch relativ schnell. Wir alle haben aber mal unsere 5 Minuten…", lacht Sandro.

DSDS 2017: Maria Voskania ist die heimliche Gewinnerin

DSDS 2017: Alle wollen überzeugen

Die Kandidaten stehen sehr unter Druck und wollen ihr Bestes zeigen. Das es da mal zu Zickereien kommt verwundert nicht. Am Ende kann eben nur einer Superstar werden. Doch wer das Rennen macht, zeigt sich erst im Finale...

DSDS, Samstags, 20.15 Uhr, RTL