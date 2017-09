"Echt Familie": Menowin Fröhlich Doku-Soap kommt im September - Schon länger war die Rede von einer "eigenen" RTL II Show für Menowin Fröhlich. Doch gab es zwischendurch immer wieder Zweifel, ob die Sendung überhaupt kommt, und wenn ja, in welchem Rahmen.

Jetzt wissen wir, dass das Format "Echt Familie" heißen wird und in insgesamt zwei Folgen am 18. und am 25. September ausgestrahlt wird. Davon wird sich aber wohl nur eine Folge mit der Familie des gefallenen DSDS-Zweiten Menowin Fröhlich beschäftigen. In der zweiten Folge begleitet RTL II Sarah Lombardi.

Menowin Fröhlich bekommt eine eigene RTL II-Soap!

So werden zwei verschiedene Familienmodelle gezeigt, die jeweils so ihre Eigenheiten haben. Menowin Fröhlich landete schon mehrfach wegen verschiedenster Drogengeschichten in den Schlagzeilen und sogar schon im Gefängnis. Sarah Lombardi hingegen strukturiert ihre Familie derweil neu, da die Ehe zu Pietro Lombardi zerbrochen ist und beide sich nun in zu gleichen Teilen um den gemeinsamen Sohn Alessio kümmern.

Weitere Familien-Dokus sollen folgen

Dabei scheinen die ersten beiden Folgen eine Art Testlauf zu sein. Im Interview mit DWDL erklärt Senderchef Andreas Bartl, dass auch weitere Familiendokus von TV-Promis folgen sollen. Dabei nennt er unter anderem die Familie von Giovanni und Jana Ina Zarrella, die Familien von David Odonkor, Anne Wünsche, Mike Leon Grosch, Christian Tews und das "Bauer sucht Frau"-Paar Narumol und Josef.