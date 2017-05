Ed Sheeran hat sich offenbar heimlich verlobt!

Uuups, da hat Schauspieler Russell Crowe wohl zu viel verraten. Bei einem Radiointerview mit "Fitzy & Wippa" wollte er eigentlich nur ein bisschen über seine Freundschaft mit Sänger Ed Sheeran plaudern und ließ nebenbei einfach so die Verlobungsbombe platzen!

Russell Crowe spricht von Ed SHeerans Verlobter

In dem Interview erklärte Russel Crowe: "Wir sind durch Bekannte Freunde geworden und er war auf Tour und blieb bei mir. Wir haben uns gut verstanden und er ist seitdem mit seiner Verlobten zurück gekommen, um mehr Zeit hier zu verbringen." So so, seine Verlobte also. Scheint als hätte der Sänger still und heimlich die Frage aller Fragen gestellt. Dabei beteuerte Ed Sheeran doch vor gar nicht allzu langer Zeit, dass er gar nicht so schnell heiraten will.

Ed Sheeran: "Ich werde noch nicht heiraten!"

Damals verriet Ed Sheeran noch: "Ich werde noch nicht heiraten. Die Leute fragen mich andauernd danach. Ich will irgendwann heiraten, aber es steht noch nicht an. Ich glaube nicht, dass Normalität von einer falschen Ehe kommt, Normalität kommt von einer guten Ehe, den richtigen Freunden und dem richtigen Umfeld. Und ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg für diese drei Dinge."

Das scheint er sich mittlerweile aber anders überlegt zu haben! Seit 2015 sind Ed Sheeran und Cherry Seaborn ein Paar. Die beiden kennen sich aber noch aus der Schulzeit. Und auch Nachwuchs ist schon im Haus: Ed und Cherry haben sich Katzen zugelegt.