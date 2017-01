Ed Sheeran lüftet sein Diät-Geheimnis!

Endlich meldet er sich zurück. Und dabei hat Ed Sheeran nicht nur neue Musik im Handgepäck, sondern direkt auch ein paar Abnehmtipps. Der 25-Jährige hatte nämlich zwischenzeitlich etwas mehr auf den Rippen und hat mit eiserner Disziplin seinen inneren Schweinehund überlistet und zurück zu seinem Wohlfühlgewicht gefunden. Ed Sheeran hat „Total Access“ gegenüber verraten, wie es zu den überflüssigen Pfunden kam und wie er sie wieder losgeworden ist und sein Diät-Geheimnis ist nicht einmal besonders zeitaufwendig: „Mir war nicht klar, wie aktiv ich auf Tour war. Meine Ernährung bestand aus Pizza und Bier, aber weil ich zwei Stunden pro Abend auftrat, war ich top in Form. Ich habe mit der Tour aufgehört, aber nicht mit meiner Diät aus Pizza und Bier. Plötzlich passte ich in nichts mehr rein und meinte so: All meine Klamotten sind eingegangen.“

Ed Sheeran soll stolze 20 Kilo verloren haben

Doch dann hat Ed Sheeran die Notbremse gezogen und trainiert. Es ist aber nicht so, dass er sich nun jeden zweiten Tag stundenlang im Fitnessstudio gequält hätte. Der talentierte Musiker erklärt: „Ich habe jeden Tag unfehlbar zehn Minuten trainiert - Intervalle von 30 Sekunden Sprint und 30 Sekunden Joggen. Der Schlüssel ist, keinen Tag auszulassen, sodass man nicht eine Stunde machen muss.“ Stolze 20 Kilo soll er mit seiner Taktik verloren haben. Ob da vielleicht seine Freundin Cherry Seaborn die Motivation des Briten etwas angeschubst hat? Immerhin sollte sie als Hockeyspielerin ganz genau wissen, wie man möglichst effizient trainiert. Auf jeden Fall dürfen sich seine Fans freuen, dass Ed Sheeran nach einjähriger Pause wieder mit einem neuen Album zurückkommt und obendrauf in Topform ist.