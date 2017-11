Ed Sheeran: Überraschende Baby-News!

Ed Sheeran sorgt aktuell in den Medien für wundervolle Baby-Neuigkeiten! Wie jetzt bekannt wurde, ist er mit einer ganz besonderen Rolle geehrt wurden. Er soll der Patenonkel des Kindes von Sänger James Blunt und seiner Frau Sofia Wellesley werden.

James Blunt erklärt Ed Sheeran zum Patenonkel

Wie Ed Sheeran nun gegenüber der britischen "Sun" berichtet, soll er der Patenonkel des Sohnes von James Blunt und seiner Frau Sofia Wellesley werden. So sagt Ed Sheeran: "James ist wie ein Bruder für mich, tatsächlich bin ich mir nicht sicher, ob ich das erzählen darf, aber er hat mich zum Patenonkel seines Sohnes gemacht." Ed Sheeran scheint von seiner neuen Rolle als Patenonkel begeistert zu sein. Er wisse auch schon, wie die Zukunft des Kleinen aussehen soll. So fügt Ed Sheeran hinzu: "Ehrlich gesagt, ich glaube, er hat das nur gemacht, weil er weiß, dass ich eine Ahnung davon habe, was für eine Person mal aus dem Jungen werden soll. Ein ganzer Kerl."

Ed Sheeran holt sich Tipps von Prinz William!

Darum wird Ed Sheeran Patenonkel

Eigentlich sollte anstatt Ed Sheeran die Schauspielerin Carrie Fisher Patentante des Sohnes von James Blunt werden. Allerdings verstarb der Star bevor die offizielle Patenschaft bekannt gegeben werden konnte. Die Zukunft wird zeigen, ob Ed Sheeran eine gute "Paten-Alternative“ ist. Die Fans sind sich jedenfalls sicher: Der 26-Jährige wird seine Pflichten als Patenonkel definitiv erfüllen.