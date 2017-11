Ed Westwick: Schlimme Vergewaltigungs-Vorwürfe!

Ein Schock für alle ‚Gossip Girl’-Fans! Hat Schauspieler Ed Westwick wirklich mehrere Frauen vergewaltigt? Mittlerweile hat sich schon die zweite Frau zu Wort gemeldet und behauptet, dass Ed sich an ihr vergangen habe! Was ist dran an den Anschuldigungen?

Erst schrieb Schauspielerin Kristina Cohen auf ihrer Facebook-Seite, dass sie vor ein paar Jahren von dem ‚Gossip Girl’-Darsteller vergewaltigt worden sei. Diese Behauptung wollte Ed nicht auf sich sitzen lassen und reagierte auf Instagram mit den Worten: „Ich kenne diese Frau nicht. Ich habe mich nie auf irgendeine Weise irgendeiner Frau aufgezwungen. Ich habe sicherlich niemals eine Vergewaltigung begangen.“ Seine Fans glaubten ihm.

Doch jetzt packt die nächste Frau aus! Schauspielerin Aurélie Wynn behauptet ebenfalls von Ed Westwick vergewaltig worden zu sein. "Ich sagte nein, und er drückte mich mit dem Gesicht nach unten. Unter seinem Gewicht war ich machtlos“, schreibt sie auf Facebook. Langsam sieht es gar nicht mehr gut für Ed aus. Es steht nun Aussage gegen Aussage.