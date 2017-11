Eddie Redmayne wird zum zweiten Mal Papa

Erst im Juni 2016 wurden Eddie Redmayne und eine Frau zum ersten Mal Eltern. Da erblickte die kleine Iris Mary das Licht der Welt. Jetzt kündigt sich bereits Baby Nr. 2 an.

Eddie Redmayne: Seine Pressesprecher bestätigt die süße Baby-News

"Eddie und Hannah Redmayne freuen sich bestätigen zu können, dass sie zusammen ihr zweites Kind erwarten", zitiert "MailOnline" den Pressesprecher des Hollywood-Stars.

Seit 2014 sind Eddie Redmayne und seine Hannah verheiratet. Ihre Ehe verläuft ohne jegliche Skandale. Als im Juni Iris May zur Welt kam, war ihr Glück perfekt. Sie verkündeten die wundervollen Neuigkeiten in einer britische Tageszeitung. Ob sie es bei Baby Nr. 2 genauso machen?

Eddie Redmayne sorgt regelmäßig mit seinen Rollen für Schlagzeilen

So ruhig und bodenständig das Privatleben von Eddie Redmayne ist, umso aufregender ist seine berufliche Karriere! Er sorgt regelmäßig mit seinen Rollen für viel Gesprächsstoff. So schlüpfte er in die Rolle des Genies Steven Hawking und überzeugte damit alle Kritiker. Die Rolle brachte ihm sogar einen Oscar ein. Für seine Rolle in "Danish Girl" verwandelte er sich eine Frau. Auch dafür wurde er für den Oscar nominiert.