Edeka überrascht mit Süßkartoffel-Pommes!

Es ist eine der Food-Überraschungen des Jahres! Edeka bietet als erster deutscher Supermarkt Süßkartoffel-Pommes aus der Tiefkühlung an. Spätestens seit dem die trendigen und immer leckeren Burgerläden wie Pilze aus dem Boden schießen, ist die Zahl der Süßkartoffel-Pommes-Liebhaber explodiert.

Bis jetzt musste man sich die süßen Pommes aber selbstzusammen schnippeln, doch das gehört jetzt der Vergangenheit an. Backofen an, Fritten rein und fertig. Wir haben die Süßkartoffel-Pommes von Edeka direkt getestet. Schmecken sie genauso gut wie in einem Burger-Restaurant? Nach ca. 22 Minuten konnten wir uns von dem Ergebnis selbst überzeugen. Wie die Süßkartoffel-Fritten schmecken und welche Saucen man dazu empfehlen kann, seht ihr im Video.