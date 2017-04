Edeka und Budni planen gemeinsame Drogeriemarktkette!

Jetzt müssen sich Rossmann, dm und Co. warm anziehen. Denn eine neue Drogeriemarktkette soll Deutschland erobern. Hinter der Idee stecken echte Profis, Lebensmittel-König EDEKA und Drogerie-Experte Budni wollen nämlich gemeinsame Sache machen und das Projekt mit vereinten Kräften an den Start bringen. Edeka-Chef Markus Mosa verkündete voller Optimismus am Dienstag in Hamburg: „Mindestens 50 neue Drogeriemärkte pro Jahr könnten wir eröffnen.“

Seit Februar machen EDEKA und Budni gemeinsame Sache

Schon im Februar gründeten EDEKA und Budni ein gemeinsames Unternehmen, nun soll expandiert werden. Das Ziel scheint definitiv zu sein, Drogeriemarktketten wie Rossmann und dm den Rang abzulaufen, der Startschuss für die EDEKA-Budni-Drogeriemarktkette soll 2018 fallen. In der letzten Woche wurde die frischgebackene Partnerschaft zwischen EDEKA und Budni beim Bundeskartellamt angemeldet.

Denn Edeka-Chef Markus Mosa ist zwar Marktführer in der Kategorie Lebensmittel, mit den Drogerieartikeln holen seine Supermärkte jedoch keine beeindruckenden Verkaufszahlen ins Haus: „Die Fachmärkte haben uns mehr und mehr Sortimente abgenommen.“ Und es hätte noch schlimmer für Mosa enden können. Auch Rossmann und dm kämpfen schon länger darum, Budni zu übernehmen. Doch nun grätscht EDEKA dazwischen und bringt das Ding nach Hause. Da darf man wohl gespannt sein, wie sich die gemeinsame Drogeriemarktkette von EDEKA und Budni auf dem Markt schlagen wird. Immerhin gibt es nicht unbedingt wenig Konkurrenz, wie Rossmann-Chef Dirk Roßmann erst kürzlich dem Handelsblatt gegenüber feststellte: „Es ist manchmal schon Wahnsinn, wie groß die Drogeriemarktdichte heute schon ist.“

