Ehepaar stirbt nach 75 Jahren am selben Tag

Diese Geschichte klingt wie eine Liebe aus einem Roman: Ein Ehepaar ist nach 75 gemeinsamen Jahren in Kanada am selben Tag gestorben.

Das Ehepaar George (97) und Jean Spear ist innerhalb weniger Stunden nacheinander gestorben, wie die Zeitung „Ottawa Citizen“ schreibt.

Die Frau litt an einer Lungenentzündung und musste deshalb in ein Krankenhaus. Einen Tag später musste auch ihr Ehemann in der Klinik gebracht werden. Jean Spear schlief gegen 4:30 Uhr ein. 9:45 Uhr, also nur 5 Stunden später, ist auch ihr Mann verstorben.

„Das entzieht sich jeder Logik. Wir waren überwältigt, wie plötzlich das kam", sagt ihre Tochter Heather Spear gegenüber „Ottawa Citizen“. Nur wenige Wochen davor hat das Paar seinen 75. Hochzeitstag gefeiert.

Im Jahr 1941 haben sich George und Jean Spear bei einer Tanzveranstaltung kennengelernt. Nur kurz danach haben sie geheiratet – und blieben bis zu ihrem Tod zusammen.