„Ehrenlos und krank!“: Sarah Lombardis Mutter platzt der Kragen

Seit ihrer Trennung von Pietro musste Sarah Lombardi sich von vielen enttäuschten Fans Beleidigungen und Kritik anhören. Auch wenn ihr Seitensprung schon lange her ist, hacken online immer noch viele User auf ihr herum.

Auch wenn die 24-Jährige die Hasskommentare inzwischen ignoriert und besser damit umgehen kann, hat ihre Mutter absolut keine Lust darauf, ihren Mund zu halten. Unter einem Gesangsvideo ihrer Tochter lässt Sonja Strano ihrer Wut nun freien Lauf. „Ihr seid wirklich einfach nur noch ekelhaft. Sorry, ist meine Meinung und dabei bleibe ich!“, schreibt sie aufgebracht. „Bringt erst selbst mal was auf die Kette, anstatt 24 Stunden Menschen zu stalken, um euren eigenen Frust und eure eigene Sinnlosigkeit in diesem Leben loszuwerden. Das ist arm! Das ist falsch und das ist ehrenlos und krank. Sucht euch einen Job , damit ihr nicht dem arbeitenden Volk auf der Tasche hängt, dann habt ihr auch weniger Zeit für diesen abscheulichen Neid!“

Ob der Hass gegen Sarah jemals aufhören wird, ist fraglich. Auch wenn er in den letzten Wochen erheblich nachgelassen hat, so scheint es mittlerweile zu einer Art Trend geworden zu sein, online gegen die Sängerin zu hetzen.