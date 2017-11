Ehrlich Brothers: Feuer-Drama!

Was für ein Schock für die Ehrlich Brothers! Am Mittwoch Morgen kam es in einer Lagerhalle des Magier-Duos zum Feuer-Drama. Die Feuerwehr musste sofort anrücken!

Christian und Andreas Ehrlich hatten Glück!

Plötzlich stieg dunkler Rauch aus der Lagerhalle in Bünde-Hunnebrock aus. Wie die "Neue Westfälische" berichtet, rückte die Polizei gegen 8.27 Uhr an. In einem Mülleimer in der Lagerhalle ist Feuer ausgebrochen. Wie es passieren konnte, wurde bisher nicht geklärt. Doch zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert!

Und die Ehrlch Brothers können durchatmen: Auch ihre Utensilien, die sie für ihre Shows brauchen, sind heil geblieben. Na dann kann die Show ja weitergehen....