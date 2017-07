Ehrliches Geständnis: Das würde Pietro Lombardi immer für Sarah tun

Auch wenn Sarah Lombardi inzwischen einen neuen Freund hat, ist Pietro Lombardi nicht ganz aus ihrem Leben verschwunden. Damit es ihrem gemeinsamen Sohn Alessio an nichts mangelt, lassen die beiden ihre Streitigkeiten der Vergangenheit angehören.

Obwohl das Verhältnis zwischen Sarah und Pietro zu Beginn sehr angespannt war, scheint sich die Lage mittlerweile wieder entspannt zu haben. In einem Facebook-Video erklärte der 25-Jährige nun sogar, dass er immer für seine Ex da sein wird. "Wenn Sarah mich jetzt nachts anrufen würde und sagen würde ‘Komm vorbei, weil was weiß ich’, würde ich natürlich hingehen", erklärt er. "Wenn sie jetzt kommen würde und mir sagen würde: 'Komm mal zu mir nach Hause die Spülmaschine ausräumen', würde ich bestimmt nicht nach Hause gehen zu ihr, aber es kommt immer drauf an“, witzelt der Sänger.

Von den Fans wird der junge Papa sehr für seine reife Einstellung gelobt. Schön, dass die beiden sich trotz der Erlebnisse der Vergangenen Monate wieder vertragen konnten, um für den kleinen Alessio da zu sein.